Køen ved Long Beach er på laveste niveau siden december

Køen af containerskibe ved Long Beach og Los Angeles har nu ligget på under 20 skibe fem dage i træk, og flaskehalsen ved Asiens gateway til USA ser dermed ud til at være aftagende.

Søndag lå der i alt 18 containerskibe og ventede på at komme ind og aflevere deres last i de to store havne på den amerikanske vestkyst, oplyser havnemyndighederne ifølge Bloomberg.

Det er det laveste antal skibe siden midten af december, hkvis man ikke medregner en enkelt dag i januar, hvor en række skibe sejlede væk fra køen for at komme i læ for en storm.

I alt ventes 15 skibe at ankomme til havnen i de kommende dage, hvor ventetiden på at komme til kajs ifølge nyhedsbureauet nu ligger på 7,7 dage.

Flaskehalse sender rekordmange containere gennem Long Beach og LA

Flere containerskibe venter ud for Oakland end Los Angeles

Amerikanske havne har tyndet ud i antallet af containerskibe i kø