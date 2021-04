Havnekæmpen DP World fik bedre end ventet volumenstart på året

Det Dubai-baserede havneselskab DP World fik en stærk start på året med en volumenvækst på 10 pct. i første kvartal.

DP World håndterede 18,94 mio. tyvefodscontainere på tværs af selskabets havneterminaler i første kvartal, hvilket var en like-for-like vækst på 9,6 pct. og en samlet bruttovolumenvækst på 10,2 pct.

Væksten på 10,2 pct. er over Drewrys estimat for sektorvæksten på 8,9 pct., fremhæver DP World.

"Udviklingen er over forventningerne og den illustrerer modstandsdygtigheden for den globale containerrederisektor samt DP Worlds fortsatte evne til at outperforme markedet," siger koncernchef Sultan Ahmed Bin Sulayem.

"Når vi kigger fremad, mens handelsmiljøet på kort sigt er positivt, så forbliver vi opmærksomme på, at det økonomiske opsving kan blive forstyrret af coronapandemien, geopolitisk usikkerhed i nogle dele af verden og den igangværende handelskrig," siger koncernchefen.

