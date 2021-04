Flaskehalse sender rekordmange containere gennem Long Beach og LA

Long Beach og Los Angeles, de to største havne på den amerikanske vestkyst, melder om den bedste start på året nogensinde.

Havnene er under enormt pres fra en containerindustri, hvor kapacitetsmangel og skyhøj efterspørgsel har sendt raterne i vejret og skabt stor ventetid for skibe, der skal ind og aflevere containere fra især Asien. Men situationen har samtidig fået mængderne i havnen til at stige til de højeste niveauer nogensinde, viser havnens kvartalsregnskab ifølge Los Angeles Business Journal.

Long Beach håndterede 2,3 mio. teu i årets første tre måneder, en stigning på hele 41,2 pct. fra 1,6 mio. teu i første kvartal sidste år.

Havnen i Los Angeles så containermængderne stige med 44 pct. til 2,2 mio. teu fra 1,7 mio. teu i de første tre måneder 2020, skriver avisen.

Direktøren for havnen i Los Angeles, Gene Seroka, forventer, at effekten fra de stigende fragtmængder og skibskøer vil fortsætte i andet kvartal, hvorefter mængderne hurtigt vil korrigeres til en mere traditional højsæson, der for den amerikanske vestkyst begynder omkring juli og august

