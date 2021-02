Hver tiende skib gennem Aarhus Havn i 2020 fik grøn rabat

Hver tiende skib, der anløb Aarhus Havn i 2020, fik såkaldt grøn rabat. Det skriver havnen i en meddelelse.

Aarhus Havn besluttede sidste år at give rabat til skibe, der lever op til en række grønne parametre. Den første opgørelse efter rabattens indførelse viser, at 10 pct. af skibene, der anløb havnen, opnåede rabatten på 4,5 pct. af skibsafgiften.

Rabatten til skibene er fra Aarhus Havns side et forsøg på at motivere rederierne, der anløber havnen, til at blive mere bæredygtige.

For at få rabat skal et skib opnå mindst 30 pct. i ESI (Environmental Ship Index), hvor pointene tildeles i forhold til deres udledninger af CO2, SOx, NOx og deres mulighed for at modtage landstrøm.

Havnen i Aarhus har håndteret langt flere containere i corona-år

Maersk dropper Copenhagen Malmö Port og skifter til APM Terminals