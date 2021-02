Væksten gik uden om DP World trods håndtering af 71 mio. containere

DP World, der er et af verdens største havneterminalselskaber med base i Dubai, fik sidste år et stærkt fjerde kvartal med en volumen-vækst på 7,6 pct. i håndtering af tyvefodscontainere gennem selskabets mange havneterminaler.

Væksten i fjerde kvartal gjorde, at DP World samlede volumenvækst for hele 2020 lige kunne snige sig over nulpunktet med en stigning på 0,2 pct., fremgår det af en pressemeddelelse.