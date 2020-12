Oliestop sender millioner til Esbjerg Havn

Med aftalen om et stop for Danmarks olieproduktion senest i 2050 følger 90 mio. kr. til Esbjerg Havn. Pengene skal bruges til at udbygge og udvide havnen, så der bliver plads til store vindskibe og produktion af større vindmølledele, siger havnedirektør.