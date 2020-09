DP World rejser nye milliarder til investeringer

Terminalselskabet DP World rejser flere milliarder til nye investeringer.

Det bekræfter selskabet, efter at Bloomberg tidligere har skrevet, DP World og den canadiske pensionsfond Caisse de Depot et Placement du Quebec var tæt på at indgå en aftale om at investere yderligere 4,5 mia. dollar i deres globale portefølje af havneterminaler.

Midlerne skulle ifølge Bloomberg bruges til at videreudvikle eksisterende lokationer og ekspandere til nye områder, heriblandt Europa, såvel som sektorer som logistik.

DP World skriver selv i en meddelelse torsdag, at de ekstra 4,5 mia. dollar sigter mod flere mål på verdensplan, "men med en øget ramme på at udvide dets aftryk på nye og eksisterende geografier som Europa og Asien og Stillehavet."

Dertil kigger investeringsplatformen mod ekspansioner inden for den maritime forsyningskæde med eksempelvis logistiktjenester knyttet til terminaler.

"Landskabet af muligheder for havne- og logistikindustrien er betydeligt, og udsigterne forbliver positive, da forbrugernes efterspørgsel udløser store skift på tværs af den globale forsyningskæde," udtaler DP Worlds topchef Sultan Ahmed Bin Sulayem.

Den ekstra kapital kommer efter, at DP World og fonden tilbage i 2016 etablerede platformen med investeringer i havne. Den oprindelige investeringsramme på 3,7 mia. dollar er blevet nået, skriver Bloomberg.

Samarbejdet vil med den nye aftale dermed ramme et omfang på 8,2 mia. dollar. DP World ejer 55 pct. af platformen, og den canadiske fond sidder på resten.

DP World har i forvejen været aktiv med opkøb igennem de senere år, hvor blandt andet Unifeeder og færgerederiet P&O Ferries er blevet tilføjet til porteføljen.

(Artiklen er opdateret 03-09-2020 kl. 13:28 med oplysninger fra DP World, som har offentliggjort aftalen i en meddelelse. Rubrik, underrubrik og brødtekst er justeret)

