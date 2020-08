Teknologiselskab skal hjælpe Esbjerg Havn med at sænke CO2-aftyk

Et nyt partnerskab skal hjælpe Esbjerg Havn med at sænke udledningen af CO2 og nå en ambition om på sigt at blive fuldstændig klimaneutral.

"Vi er en stor havn med mange skibsanløb og mange aktiviteter, så vores CO2-udledning er betydelig. Det skal vi gøre noget ved," siger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør på Esbjerg Havn, i en meddelelse.

Derfor har havnen lavet et samarbejde med teknologivirksomheden Honeywell, der arbejder med digitalisering, måling og styring. Selskabet skal udvikle et komplet system til at styre og overvåge ressourcer, energiforbrug og CO2-udledning på havnen. Ifølge Lana Skuhodolska, der er chef for salg og forretningsudvikling i Honeywell, er løsningen unik.

"Andre Havne har måske løsninger inden for energieffektivitet i deres bygninger, men ingen har gjort, som vi gør på Esbjerg Havn. Her bliver alt inddraget, inklusiv fartøjer, infrastruktur og potentielt forskellige virksomheder på havnen," siger hun i meddelelsen.

De to partnere er i gang med at udvikle systemet og dermed få det fulde overblik over havnens udledninger. Det nye system betyder også, at virksomheder på havnen fremover kan spore deres specifikke CO2-aftryk.

Grøn strøm

Esbjerg Havn regner med at have det første data fra systemet til efteråret og herefter vil havnen beslutte, hvordan udledningen skal sænkes.

"For os som havn kommer det nye system ikke bare til at betyde, at vi kan nedbringe CO2-aftrykket og gøre det hurtigere. Det betyder også, at vi kan gøre det på en forretningsmæssigt sund måde. Hvis vi fik yderligere omkostninger, ville det i sidste ende gå ud over vores kunder. Og det er ikke rimeligt. På denne måde gør vi havnen mere attraktiv, fordi vi laver grøn omstilling og stadig laver forretning," siger Dennis Jul Pedersen.

Derfor arbejder havnen på, at både havnen selv og virksomhederne på havnen har mulighed for at bruge grøn energi fra vindmøller og sol.

Landstrøm skal give skibe adgang til grøn strøm, mens både havn og virksomheder skal investere i eldrevne køretøjer.

Esbjerg Havn håber på jobfest for havvindsektoren

Milliardinvestering i havvind på vej til Esbjerg Havn