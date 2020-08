Eksplosionen i Beirut har ødelagt Libanons vigtigste havn totalt

Udover at have kostet over 100 mennesker livet og såret flere tusinde har den voldsomme eksplosion i Beirut ifølge vidner på stedet ødelagt det meste af havnen, som vil besværliggøre importen lang tid fremover. Billeder bekræfter store ødelæggelser.