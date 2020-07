Aarhus Havn mistede gods under coronakrisen

Aarhus Havn var ligesom de fleste shippingvirksomheder også ramt af coronakrisen i første halvår af 2020.

Men faldet i mængden af gods var mindre end frygtet, og det lykkes ovenikøbet at sende flere containere gennem havnen.

Det fremgår af en meddelelse fra Aarhus Havn.

Faldet i gods var på seks pct. i de første seks måneder af i år. Det er mindre end frygtet, oplysr havnen. Samtidig steg volumen af containere tilsvarende og landede på 276.000 teu.

CEO Thomas Haber Borch advarer dog mod at tro, at coronakrisen er ovre.

"Jeg er klar over, at mange andre virksomheder aktuelt kan have større udfordringer end os. Men jeg tør ikke tro på, at vi har set alle eftervirkningerne af coronakrisen endnu," siger topchefen, som især er bekymret for bulk-forretningen, som er faldet 15 pct.

"Jeg tænker, at det bliver vanskeligt at indhente den nedgang i løbet af andet halvår, så hele 2020 vil sandsynligvis være præget af coronakrisen, når det gælder bulkomsætningen," lyder det.

Aflyste containersejladser er styret udenom Gøteborg Havn

Corona-nedtur får Unifeeder til at afskedige godt 20 ansatte