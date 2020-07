Grækenlands næststørste havn indgår samarbejde med kinesisk havnekæmpe

Grækenlands næststørste havn, Thessaloniki, har indgået et samarbejde med den kinesiske havnekæmpe China Merchants Port. Det oplyser parterne i en meddelelse.

Med samarbejdet får Thessaloniki Port Authority adgang til at bruge et terminal-system fra China Merchants Port. Derudover vil China Merchants Ports promovere Thessaloniki som passage til Europa for kinesiske kunder.

Havnen Thessaloniki port blev i 2018 opkøbt af et tysk konsortium og er i gang med at udvikle sin containerterminal, så den kan håndtere skibe på op til 24.000 teu.

Statslige kinesiske selskabers har i de seneste år øget sin indflydelse i Grækenland betydeligt med opkøb af havne og terminaler. Eksempelvis overtog Cosco for år tilbage kontrollen med havnen i Piræus i en handel til 11 mia. kr.

