Europæiske havne lider i øjeblikket mest under fald i fragtskibe

Europæiske havne oplever et større fald i fragtskibe end havne i andre dele af verden, viser en undersøgelse fra organisationerne World Ports Sustainablilty Program, der måler på, hvordan coronakrisen rammer havnene.

En måling i uge 19 viser, at havne i Europa oplevede et fald på 68 pct. for containerskibe sammenlignet med normale tilstande, mens anløb af andre fragtskibe faldt med 62 pct. i ugen. Til sammenligning var disse tal på hhv. 45 pct. og 42 ptc. for havne i andre områder af verden, skriver organisationen, der dog peger på, at mellem 38 og 54 pct. af svarene kommer fra europæiske havne.

I alt har 76 havne deltaget i rundspørgen, og de rapporterer alle et fald mellem 5 og 25 pct. Omvendt er antallet af havne, der har oplevet en betydeligt tilbagegang på over 25 pct. faldet til under 2 pct. i uge 19, hvor det ugen forinden lå på mellem 10-11 pct. Det vil dog formentlig ændre sig de kommende uger, noerer en af medforfatterne på undersøgelsen, professor i maritim og havneøkonomi, Theo Notteboom.

"De kommmende uger forventer flere af de store havne en betydelig nedgang i mængder på grund af aflyste sejladser i containersegmentet. Vi forventer, at disse større hubs vil blive ramt mest," siger han.

Coronavirus har ramt containerindustriens nicherederier hårdest

Sådan rammer aflyste sejladser de europæiske havne