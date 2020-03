Danske havne frygter omsætningstab på halv milliard

Coronavirussen kan reducere omsætningen i de danske erhvervshavne med op mod 500 mio. kr. i år.

Sådan lyder vurderingen fra brancheorganisationen Danske Havne.

"Vores beregninger viser, at hvis vi antager et fald i den samlede omsætning i de danske erhvervshavne på et sted mellem 10 og 25 pct., vil det svare til et omsætningstab på mellem 200 og 500 mio., hvilket selvfølgelig vil kunne mærkes," siger Danske Havnes direktør Tine Kirk Pedersen i en meddelelse.

Danske Havne slår dog fast, at det på nuværende tidspunkt er svært at forudse, hvordan coronavirussen vil påvirke økonomien i de danske erhvervshavne.

Krydstogthavne rammes hårdt

Samtidig vil de danske erhvervshavne blive påvirket forskelligt afhængigt af deres aktiviteter.

Eksempelvis ser både Skagen Havn og Copenhagen Malmö Port (CMP) dystert på krydstogtaktiviteterne, som i de senere år er blevet en større indtægtskilde i flere havne.

"Krydstogt er lukket helt ned nu og vil tidligst komme igen om to-tre måneder, og vi tvivler på, at vi kommer tilbage på fuldt niveau i år," udtaler Henrik Ahlqvist, der er cruisemanager i CMP.

Særligt CMP bliver hårdt ramt, fordi havnen er Danmarks største krydstogthavn.

"Selv med en mulig åbning i maj eller senere på foråret forventer vi en voldsomt negativ konsekvens på længere sigt. Alene i 2020 forventer vi et omsætningstab på et trecifret millionbeløb,” udtaler Henrik Ahlqvist.

