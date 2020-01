APM Terminals udpeger nye chefer i Norden

Foto: APM Terminals in Gothenburg

APM Terminals' to containerterminaler i Danmark og Sverige har udpeget nye chefer for driften og det kommercielle område.

Ny operationschef er Per Boech Andersen, som kommer fra en stilling som operationschef i APM Terminals Aarhus. Derudover er Magnus Lundberg udnævnt til kommerciel chef.

"Deres primære fokus er klart og enstemmigt; at tilbyde at den bedste kundeoplevelse og udvikle og vokse sammen med kunderne," skriver APM Terminals i en meddelelse.

Chefudnævnelsen kommer efter, at APM Terminals i slutningen af sidste år valgte at lægge containerterminalerne i Aarhus og Göteborg sammen under ledelse af Dennis Lenthe Olesen.

Selvom ledelsen i terminalerne er blevet samlet, fortsætter de to terminaler med at fungere som selvstændige selskaber i henholdsvis Danmark og Sverige.

Coscos ejerandel af italiensk terminal skal sikre APM Terminals kontrakter

Investeringer og opkøb må vente i Maersks havnedivision

APM Terminals sælger terminal i Rotterdam