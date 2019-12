Aarhus Havn får ny havnedirektør

Aarhus Havn har udpeget 49-årige Thomas Haber Borch som ny havnedirektør. Det oplyser havnen i en pressemeddelelse.

Thomas Haber Borch afløser Jakob Flyvbjerg Christensen, som valgte at stoppe på posten for at blive chef for energiselskabet Verdo.

Den nye havnedirektør i Aarhus Havn kommer fra en stilling som DKI Logistics og Vikar DK, som han i en periode også har været medejer af. Tidligere har han arbejdet som områdedirektør og regionsdirektør ved Postnord samt Berendsen og Michelin.

Aarhus Havn oplyser, at den fik mere end 80 ansøgninger til stillingen som havnedirektør.

Thomas Haber Borch tiltræder sin nye stilling senest 1. juli 2020.