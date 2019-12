APM Terminals sælger terminal i Rotterdam

Maersk-gruppens havneselskab APM Terminals sælger den ene af sine to containerterminaler i den europæiske storhavn Rotterdam.

Det hollandske medie Het Financial Dagblad skriver, at APM Terminals har indgået en aftale med konkurrenten ECT om at sælge terminalen Maasvlakte I. ECT er ejet af Hutchison Ports.

En talsperson fra APM Terminals siger til avisen, at terminalen nu "skal vokse under Hutchison Ports vinger og blive en førende, moderne og fremtidssikret terminal."

Salget af Maasvlakte I har været rygtet undervejs i flere måneder. I starten af oktober skrev det normalt velinformerede analysehus Alphaliner, at Maersk overvejede at skille sig af med den.

Og nu skulle handlen med ECT, som allerede har en terminal i Rotterdam ved navn ECT Delta, være faldet på plads.

APM Terminals vil nu koncentrere sig om driften af sin anden terminal i den hollandske havn, Maasvlakte II. Terminalen åbnede i 2015 og er langt mere moderne og automatiseret end Maasvlakte I.

Ifølge Het Financial Dagblad er det en del af aftalen, at Maersk har garanteret at sende 700.000 teu igennem terminalen frem til 2025. Her udløber den nuværende koncession med havnen i øvrigt.

Rotterdam er blandt Maersk-gruppens vigtigste knudepunkter, hvilket er understreget af, at Maasvlakte-terminaler hører under kerneforretningen i gruppens Ocean-division.

Analysehus: APM Terminals er i dialog om salg af Rotterdam-terminal

APM Terminals overvejer salg af en af sine Rotterdam-terminaler

APM Terminals venter stadig på effekten af robotterne