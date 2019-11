Kina og Grækenland går videre med stor investering i Piraues

Kina og Grækenland er netop blevet enige om at gå videre med en stor investering i Piraeus, der skal gøre den græske havn til den største kommercielle havn i Europa.

Ifølge Reuters blev de to lande mandag enige om at gå videre med den omkring 600 mio. euro store investering, som shippingselskabet Cosco kommer til at lægge. Beløbet omfatter obligatoriske investeringer på 300 mio. euro, der skal falde inden 2022.

Når det er på plads, vil det kinesiske shippingselskab øge sin ejerandel af havnen med yderligere 16 pct., skriver Reuters.

"Vi vil styrke Piraeus transhipment-rolle og yderligere styrke gennemstrømningskapaciteten af Kinas hurtige sø- til land-forbindelse med Europa," sagde Kinas præsident Xi Jinping under sit besøg i Grækenland mandag, hvor han mødtes med den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis.

Cosco vandt en 35 år lang koncessionsaftale for havnen i Pireaus tilbage i 2009. Syv år efter, i 2016, købte Cosco Shipping sig ind i havnen, hvor man overtog 51 pct. af aktierne.

Havnen i Piraeus er den sjettestørste containerhavn i Europa.

