Nordiske havne vil samarbejde om miljø-udfordringer

Ti nordiske havne har underskrevet en erklæring, hvor de forpligter sig til at samarbejde om miljømæssige udfordringer for bl.a. at reducere udledning af drivhusgasser.

Bag erklæringen står blandt andre Copenhagen Malmö Port, Esbjerg Havn, Aarhus Havn og Göteborg Havn, fremgår det af en meddelelse.

Hensigten med erklæringen er, at de vil "konferere, diskutere, samarbejde og udveksle" information og best practice på især miljømæssige udfordringer, der understøtter Parisaftalen og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Det drejer sig blandt andet om energibrug og alternative energikilder samt teknologier, der reducerer emissioner i luften og havet ved terminaloperationer og når skibe ligger i havn og sejler i territoriale farvande.

"For at fremskynde de bæredygtige løsninger er vi nødt til at oprette stærke partnerskaber. Denne erklæring viser en stærk forpligtelse blandt nogle af de største havne i Norden om at agere kollektivt på dette område," udtaler Barbara Scheel Agersnap, CEO for Copenhagen Malmö Port AB, i en meddelelse.

Foruden de fire nævnte havne har havnene i Helsinki, Stockholm, Helsingborg, Faxaports i Island, Torshavn og Oslo underskrevet erklæringen.