Nyt studie: Regningen ved cyberangreb på havne løber op i milliarder

Et tværgående cyberangreb, der rammer de største asiatiske havne, kan løbe op i mellem 40,8 mia. dollar og 110 mia. dollar, svarende til 739 mia. kr.

Det er Center for Risk Studies ved University of Cambridge kommet frem til i et nyt studie, som er lavet i samarbejde med Lloyd's.

Det slemmeste scenarie tager udgangspunkt i, at en computervirus bliver spredt til de 15 største havne i Japan, Malaysia, Singapore samt Kina og får adgang til databaserne.

På trods af at kun Asien bliver ramt af angrebet, så får det alligevel konsekvenser globalt, da den internationale handel hænger sammen, anføres der i studiet.

Estimatet, der ligger bag beregningen på 110 mia. dollar, bygger på, at 92 pct. af de økonomiske omkostninger i havnene ikke er forsikret.

"Men den øgede anvendelse af teknologi og automatisering gør, at disse risiko bliver endnu mere akutte. En høj grad af underforsikring i Asien, som er hjem for ni af verdens ti travleste havne, betyder, at disse eksponeringer skal adresseres hurtigst muligt," siger John Neal, som er topchef for Lloyd's, til mediet Lloyd's List.

