Ansat omkommet i arbejdsulykke på containerterminal i København

En person er omkommet efter en arbejdsulykke i en containerterminal i København. Det oplyser Copenhagen Malmö Port i en meddelelse.

Arbejdsulykken fandt sted i fredag 4. oktober, da to såkaldte straddle carriers stødte sammen. En person blev alvorligt kvæstet. På trods af omfattende behandling på hospitalet afgik personen ved døden søndag på grund af svære kvæstelser.

"Det er med den dybeste sorg, at vi har modtaget informationen om, at vi har mistet en kollega. Det er en stor tragedie. Mine tanker i denne svære stund går til familien og øvrige pårørende, og også til alle i CMP, som har mistet en god ven og højt værdsat kollega. Nu fokuserer vi på at tage bedst mulig hånd om vores medarbejdere," udtaler Barbara Scheel Agersnap, CEO i Copenhagen Malmö Port, i meddelelsen.

Copenhagen Malmö Port oplyser, at en officiel udredning af ulykken er i gang.

