Havnechef forudser milliardtab i Dover ved hårdt brexit

Den britiske havn Dover, som er et knudepunkt for import og eksport til Storbritannien, kan miste handel for op imod en mia. pund om ugen, hvis landet træder ud af EU uden en aftale.

Det skriver The Guardian, som citerer udtalelser fra havnens CEO Doug Bannister.

"Det viser, hvor kritisk det er. Hvis der er et brexit uden en aftale, så løser det ikke sig selv. Men folk gør alt, hvad de kan for at sikre, at Storbritannien kan fortsætte med at handle," sagde havnechefen ifølge avisen til et offentlig arrangement tirsdag.

Doug Bannisters forudsigelser kommer samtidig med, at den britiske regering gør klar til at fremlægge sin plan for Storbritanniens udtræden af det europæiske fællesskab. Accepterer EU ikke planen, vil regeringen formentlig forsøge at trække landet ud uden en aftale.

Onsdag eftermiddag skriver Bloomberg News, at premierminister Boris Johnson har tænkt sig at stille et ultimatum til de europæiske forhandlere. Enten lander parterne en aftale inden for de næste ni dage, eller også forlader Storbritannien EU uden en aftale.

Det britiske parlament har dog vedtaget, at regeringen skal bede om en forlængelse af tidsfristen, hvis der ikke er landet en aftale 19. oktober.

Cirka 17 pct. af Storbritanniens handel med omverden går igennem Dover. Det svarer til en årlig værdi på 122 mia. pund.

