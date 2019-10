Regeringen har ingen planer om at se på havneloven

Regeringen har ingen planer om at revidere havneloven i løbet af 2019/20.

I sit lovprogram, som blev lagt ud i dag i forbindelse med åbningen af Folketinget, står der intet om den revision af havneloven, som erhvervet ellers havde håbet på.

Det skuffer brancheorganisationen Danske Havne.

"Hvis jeg skal udtrykke det diplomatisk, så er det meget, meget, meget ærgerligt," udtaler direktør Tine Kirk Pedersen i en meddelelse.

Revisionen af havneloven blev sat igang af daværende transportminister Ole Birk Olesen i 2017. I maj 2018 kom et ekspertudvalg med anbefalinger til, hvordan loven kunne ændres.

VLAK-regeringen nåede dog aldrig at fremsætte et bud på et ny havnelov, og nu er revisionen så heller ikke at finde i den nye S-regeringen lovkatalog for det kommende år.

Danske Havne vil nu fortsætte sit arbejde for at få loven ændret, fremgår det af meddelelsen.

Udvalg anbefaler at omdanne havne til aktieselskaber

Klage over havnelukning bliver afvist

Virksomheder klager over lukning af havn til minister