Skibsmæglere og havnevirksomheder går sammen i ny brancheforening

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Havnevirksomheder går sammen i en ny brancheforening, som får navnet Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Den nye, fælles brancheforening etableres i regi af DI og vil rumme godt 100 private virksomheder inden for havneterminaldrift, godshåndtering, skibsmæglervirksomhed, befragtning og anden virksomhed relateret til havne og søtransport.

"Branchen står over for nogle store udfordringer med bl.a. Brexit, toldsystemer, klima og miljø, boligbyggeri på erhvervshavnene, ulovlig statsstøtte, offentligt opgavetyveri og uklare rammevilkår. Det er vigtigt, at vi står sammen, og at de private shipping- og havnevirksomheders stemme bliver hørt," udtaler formand for Danske Havnevirksomheder, Klaus G. Andersen, i meddelelsen.

Sekretariatet for den nye fælles brancheforening vil blive placeret sammen med DI Transport, og de to nuværende sekretariatschefer i de fusionerede brancheforeninger fortsætter i det fælles sekretariat.

Sammenlægningen er allerede vedtaget af bestyrelserne i de to respektive brancheforeninger. Den formelle vedtagelse af Danske Shipping- og Havnevirksomheder sker på foreningernes generalforsamlinger i slutningen af septemer.

Sammenlægningen træder i kraft 1. januar 2020.