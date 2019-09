Medie: China Merchants vil købe havnefaciliteter af CMA CGM

China Merchants er i øjeblikket i forhandlinger om at købe havnefaciliteter af det franske rederi CMA CGM.

Det skriver Bloomerg med henvisning til en række anonyme kilder, der har indsigt i sagen.

Det skyldes ifølge mediet, at China Merchants arbejder på en strategi, hvor de vil øge kapaciteten og desuden sprede sig geografisk.

Handlen forventes at beløbe sig til flere hundrede millioner dollar, men der fremgår ikke noget konkret beløb. Kilderne peger på, at handlen kan ske gennem China Merchants Ports Holdings, der er noteret på børsen i Hong Kong.

CMA CGM har for nyligt offentliggjort, at selskabet har en stor gæld. Det skyldes bl.a. købet af det schweiziske logistikselskab Ceva Logistics for 1,7 mia. dollar, som har gjort et indhug i selskabets finanser. Ifølge Bloomberg vil en afhændelse og det medfølgende beløb derfor falde på et tørt sted, hvor det kan hjælpe med at reducere gældsposten.

China Merchants Port har desuden tidligere været på indkøb hos CMA CGM. TIlbage i 2013 købte selskabet således 49 pct. af det franske rederis enhed Terminal Link. Prisen lød på 400 mio. euro, skriver Bloomberg.

