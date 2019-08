FN giver syv konkrete tiltag til at øge havnes forbundethed

Verdens havne håndterer hvert år op mod 200 mio. containere, og hver time sparet er lig penge til andre formål for skibe og havne såvel som afskibere.

Imidlertid er de mest konkurrencedygtige havne med de laveste transportomkostninger typisk også dem, som er forbundet med mange forskellige services, fastslår en ny rapport fra United Nations Conference on Trade and Development.

Rapporten dykker også ned i, hvad havne selv kan gøre for at blive mere forbundet – og selv om havnes placering på linje med nye investeringer er afgørende for at tiltrække services, kan havnene gå mange veje i jagten på at blive bedre forbundet.

FN-organisationen kommer i rapporten med syv konkrete tiltag, der kan øge havnenes 'connectivity':

Digitalisering:

Den digitale forbundethed går ifølge rapporten hånd i hånd med det fysiske. Alt fra artificial intelligence, Internet of Things (IoT) og blockchain giver nye muligheder for rederier såvel som havne.

Havne skal sikre konkurrence:

Man er ifølge FN-rapporten nødt til at tænke sig grundigt, inden man tildeler en havne-koncession til et terminalselskab, som er tilknyttet et rederi. Det er nemlig en beslutning, som kan gå begge veje for havnene, fastslår rapporten:



"På den ene side kan sådanne operatører tiltrække havnekald fra associerede rederier og alliance. På den anden side kan vertikal integration imidlertid afskrække andre rederier fra at kalde på havnen og kan dermed begrænse de tilbud, afskiberne har."

Modernisering af havne:

Havnens kunder – fra rederier til traders – har brug for "hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv service" til skibe og laster. Ifølge rapporten fra UNCTAD bliver havne derfor nødt til at investere i teknologiske såvel som institutionelle og menneskelige kompetencer. FN-organet anbefaler i den forbindelse partnerskaber mellem det offentlige og private.

Udvid baglandet:

Havne bør forsøge at tiltrække last fra både nabolande og indenlandske produktionscentre, lyder opfordringen fra UNCTAD.



"Der er en fælles interesse mellem havne og handlende i nabolande, særligt i lande låst til fastlandet. Investeringer i korridorer, regionale lastvognsmarkeder og facilitering af handel på tværs af landegrænser kan hjælpe med at udvide havnes bagland," står der i FN-organets rapport.

Knyt nationale, regionale og globale netværk:

Regler om regionale og nationale cabotage-markeder – dvs. et udenlandsk rederis mulighed for at sejle med fragt langs kysten – indskrænker ifølge rapporten redernes mulighed for at konsolidere last:



"At tillade internationale rederier også at have indenrigslaster og at udføre feedering laster" kan imidlertid "øge både konkurrenceevnen i havnene og rederiernes adgang til oversøisk markeder," vurderer FN-organet.

Promovér bæredygtighed:

Havne har mange stakeholders og kan inkludere alt fra rederier og traders til havnebyens myndigheder – og de kræver ifølge rapporten i stigende grad, at havne levere på deres sociale, økonomiske og miljømæssige forpligtelser i forhold til bæredygtighed.

Mål på havnenes forbundethed:

"Politikere, havnemyndigheder og investorer er nødt til at overvåge trends i det globale shippingnetværk, geografien i verdenshandlen, flådens tilstedeværelse og havnenes performance," skriver FN-organet afslutningsvis.

