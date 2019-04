OOIL sælger terminal i Long Beach i milliardhandel

Det Cosco-ejede OOIL sælger sin containerterminal i Long Beach for 1,78 mia. dollar.

Køberen er et konsortium anført af Macquarie Infrastructure Partners (MIP), fremgår det af en pressemeddelelse fra OOIL.

Salget af terminalen blev annonceret sidste år og var den sidste brik, der skulle falde på plads, inden de amerikanske myndigheder gav grønt lys til Coscos køb af OOIL for 6,3 mia. dollar.

Som en del af handlen, der stadig afventer endelig godkendelse af de relevante myndigheder, indgår OOIL's containerrederi OOCL en tyveårig serviceaftale med terminalen.

"Vi er selvsikre omkring terminalens fremtidige udsigter under ejerskabet af MIP og dets medinvestorer, og vi ser frem til at være en langsigtet strategisk kunde i Long Beach Container Terminal og Port of Long Beach," udtaler Co-CEO i OOCL, Andy Tung, i meddelelsen.

Hos Macquarie Infrastructure Partners udtaler CEO Karl Kuchel tilsvarende, at handlen er "endnu en milepæl i vores forhold til OOIL".

"Vi ser frem til at blive partnere med Port of Long Beach og ledelsesteamet i LBCT og til at sikre, at LBCT leverer services i høj kvalitet til OOCL og vores andre kunder fremadrettet," siger MIP-topchefen videre.

Den planlagte udvidelse af terminalen fortsætter under de nye ejere, som regner med en "markant forøgelse" af terminalens kapacitet fra 2022, fremgår det af meddelelsen.

