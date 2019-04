Her er ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

DSV får go til at købe Panalpina

Bestyrelsen i Panalpina har besluttet at sælge til DSV, efter at den danske logistikkoncern i lang tid har forsøgt at købe det schweiziske logistikselskab.

"Vi kommer til at flytte tre millioner containere om året, og det glæder vi os til," sagde DSV's topchef Jens Bjørn Andersen i et interview med ShippingWatch om handlen, der ventes at blive endeligt lukket ved udgangen.

38 år lang karriere i Maersk slutter til sommer

Claus V. Hemmingsen stopper senere på året i Maersk, hvor han startede som shippingelev i 1981. Foto: Ritzau Scanpix/Mads Joakim Rimer

Nedlukningen af olieforretningen og den endelige afslutning af Maersks tid som konglomerat endte også med at blive kulminationen på Claus V. Hemmingsens knap fire årti lange karriere i virksomheden.

Onsdag kom det frem, at Claus Hemmingsen stopper som viceadm. direktør i Maersk og adm. direktør i energidivisionen ved udgangen af juni. Han fortsætter dog i Maersk-regi i form af sin formandspost for Maersk Drilling.

"Det er helt udramatisk, at vi er blevet enige om, både for mit eget og for selskabets vedkommende, at det er tid til, at jeg beskæftiger mig med noget andet, og selskabet kommer videre med deres fokus på transport og logistik," sagde Claus Hemmingsen i et interview med ShippingWatch.

Transformation, aflyst salg, ophugning og robotter

Maersk-formand Jim Hagemann Snabe ved Maersks generalforsamling tirsdag. Foto:Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe

Temaerne var flere på Maersks generalforsamling i Bella Center i København i denne uge, hvor formand Jim Hagemann Snabe og selskabet mødte aktionærerne.

Her spurgte ShippingWatch blandt andet Mærsk-arving og bestyrelsesmedlem Robert Mærsk Uggla, hvorfor det ikke blev Mærsk-familien, der endte med at købe Maersk Supply Service, som Maersk nu har opgivet at finde en ny løsning for.

Medlem af Aponte-familen forlader MSC

Maurizio Aponte, fætter til MSC's grundlægger, Gianluigi Aponte.

Maurizio Aponte, en af MSC's topchefer og samtidig medlem af grundlægger-dynastiet, Aponte-familien, har valgt at træde tilbage, oplyser en række kilder til ShippingWatch. MSC bekræftede oplysningerne.

Maersk Drilling går på børsen

/Ritzau Scanpix/Claus Bech

