Hirtshals Havn satte omsætningsrekord i 2018

Siden 2010 er omsætningen i Hirtshals Havn steget hvert eneste år, og 2018 var ingen undtagelse. Omsætningen landede på 80,2 mio. kr., og er den højeste omsætning nogensinde for havnen, skriver Hirtshals Havn i en pressemeddelelse.

Hirtshals Havn fik et resultat på 14,9 mio. kr. sidste år, hvilket får egenkapitalen til at vokse til 378,2 mio. kr.

"Det er naturligvis tilfredsstillende, at vi runder en omsætning på 80 mio. kr., og det er samtidig vigtigt at sige, at det ikke skal stoppe her," udtaler bestyrelsesformand i Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen, i meddelelsen.

Fremgangen i den nordjyske havn er især drevet af organisk vækst inden for primært transport og logistik. Hirtshals Havn vil dog vokse yderligere, og derfor vil havnen bl.a øge aktiviteterne og fokusere på at udvikle multimodale transportløsninger, oplyser den.

Omvendt er havnen udfordret på fiskerisegmentet, og derfor har området havnens bevågenhed.

"Havnen vil revurdere sit strategiske arbejde omkring styrkelse af fiskerisegmentet med henblik på at sikre grundlaget for fiskeforædlingsindustri. Heri ligger yderligere havnens forpligtelse overfor lokalsamfundet, hvor fisken er DNA'et," skriver Hirtshals Havn.