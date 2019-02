Danske Havne afviser rygter om scrubber-forbud

Der er intet forbud mod at bruge åbne scrubbere i danske havne.

Det slår brancheorganisationen Danske Havne fast efter at være blevet mødt med flere henvendelser fra bekymrede rederier.

Årsagen til de mange spørgsmål fra skibsejerne skal findes i, at rederisammenslutningen International Chamber of Shipping (ICS) har udsendt en liste, hvor Danmark optræder som et af flere lande, der har forbudt de åbne scrubbere.

Men det er altså ikke rigtigt. Danske Havne har nu bedt ICS om at rette fejlen, fremgår det af en meddelelse.

Scrubberteknologien bruges til at rense røgen fra skibes udstødning. Hvis et skib har en scrubber ombord, må det gerne sejle på brændstof med mere end 0,1 pct. i de kystnære zoner.

Flere lande har dog enten nedlagt eller varslet forbud mod de såkaldt åbne scrubbere, hvor rensevandet bliver ledt ud i havnen. Det gælder bl.a. de store bunkerhavne i Singapore og Fuijairah.

