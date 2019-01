Containermængder steg 17 pct. i Gøteborg Havn sidste år

Havnen i Gøteborg håndterede 17 pct. flere tyvefodscontainere i 2018 end året forinden. I alt røg 753.000 teu gennem havnen, hvilket var 110.000 mere end i 2017, viser nye tal.

Samtidig steg antallet af containere på jernbane-segmentet med 13 pct. i det afsluttede år.

For andre segmenter var der en lille tilbagegang det seneste år. Det gælder for energiprodukter, hvor Gøteborg Havn håndterede 23,4 mio. ton, ét pct. mindre end i 2017. Havnen noterer dog, at energiprodukter ligger på et rekordhøjt niveau, når man ser historisk på det. 2018 var tredje år i træk med voluminer over 23 mio. ton.

Ser man på trafikken med biler og roro er den de sidste tre år øget. I 2018 gik den dog en smule tilbage med en pct., hvor roro-enhederne endte på 584.000 fra 593.000 i 2017, mens antallet af nye biler faldt med 5000.

