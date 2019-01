Strejke rammer flere svenske havne

15 havne i Sverige er onsdag ramt af en større strejke fra landets havnemedarbejdere, skriver flere svenske medier.

De svenske havnemedarbejderes fagforening har angiveligt kaldt strejken, fordi det ikke lykkedes at nå til enighed med havneejernes forening om en bred rammeaftale, der blandt andet skulle forbedre havnemedarbejdernes arbejdsvilkår.

"[Strejken, red.] er ikke noget, vi vil, men det har ikke været muligt at finde en anden løsning," siger Henrik Collvin fra havnemedarbejdernes fagforening til det svenske medie The Local.

Havnene i Malmö, Gävle, Helsingborg, Holmsund, Karlshamn, Sundsvall, Söderhamn og Umeå er blandt andet ramt af strejken, og senere onsdag vil strejken blive udvidet til også at omfatte Stockholm og Göteborg, lyder det.

Arbejdsgiversiden har svaret tilbage på strejken med et lockout af de ansatte, og det betyder ifølge The Local, at omkring 1.000 havnemedarbejdere ikke vil arbejde onsdag.

Strejken rammer nogle af Sveriges vigtigste havne og kan derfor få væsentlige konsekvenser for svenske virksomheder, som afhænger af havnene for at kunne modtage og fragte varer.

