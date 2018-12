Australsk investeringsbank tæt på salg af polsk havn

Den australske investeringsbank Macquarie er tæt på at sælge havneterminalen DCT Gdansk til et konsortium bestående af bl.a. Polens statslige investeringsfond, PFR. Det siger kilder tæt sagen til Reuters.

Macquarie satte i sommer den polske havneterminal til salg med hjælp fra Goldman Sachs, og kilder fortæller til Reuters, at investeringsbanken har sat et prisskilt på 1,5 mia. euro på terminalen. Køberkonsortiet består foruden af PFR af det australske infrastrukturselskab IFM Investors og verdens største havneoperatør PSA international, fortæller kilder til Reuters.

Havnen i Gdansk er et vigtigt hub for containertrafikken fra Fjernøsten til de baltiske lande. Kilder fortæller til Reuters, at salget har tiltrukket interesse fra flere selskaber, som har øjnet en mulighed for at udvide deres tilstedeværelse i regionen.

Det drejer det sig bl.a. om kinesiske Cosco, som ifølge Reuters' kilder havde overvejet at byde på terminalen. Det kinesiske rederi konglomerat har siden 2016 ejet den havnen i Piræus i Grækenland.

Det er ikke lykkedes Reuters at få en kommentar fra Macquarie, DCT Gdansk, IFM, PSA og Goldman Sachs, mens PFR afviser at kommentere.

