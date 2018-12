Aarhus Havn sætter containerrekord

Aarhus Havn har sat ny rekord i antallet af containere, der blev løftet fra skib til land – eller omvendt - på containerterminalen i havnen. Det skriver Aarhus Havn i en pressemeddelelse.

Sidste år satte Aarhus Havn rekord med 511.424 containere, men det antal er overgået i år, hvor container nummer 522.717 tordag morgen blev løftet på kaj.

"Der er slet ingen tvivl om, at vi har rigtig godt fat i markedet. Både APM Terminals og ALC, der er containerhavnens to terminaloperatører, driver professionelle virksomheder med høj service til rette tid. Jeg er sikker på, at transportkøberne vil give mig ret i den betragtning, ellers ville vi ikke kunne realisere markante stigninger år efter år," siger Jakob Flyvbjerg Christensen, havnedirektør i Aarhus Havn, i meddelelsen.

Havnedirektøren forventer, at også 2019 vil byde på en "pæn" stigning i antallet af containere i Aarhus Havn.

