Medie: Indisk domstol afviser klage fra DP World i konkurrencesag

En indisk domstol har afvist at stoppe eller bremse en efterforskning af DP World, der sammen med Maersks havneoperatør APM Terminals bliver undersøgt for konkurrenceforvridende adfærd i landets største containerhavn i Mumbai.

Det fortæller tre unavngivne kilder til Reuters. I sidste uge forsøgte DP World at få stoppet undersøgelsen fra de indiske konkurrencemyndigheder CCI hos en højesteret i Mumbai.

Men klagen vil ikke stoppe undersøgelsen, lyder det. Retten har endnu ikke meldt noget ud offentligt ud, men vil til januar høre flere argumenter fra DP World i sagen, skriver Reuters.

Undersøgelsen af DP World og Maersks havneforretning, der hører under APM Terminals og i Indien går under navnet Gateway Terminals India (GTI), tog fart, efter at den Singapore-baserede operatør PSA International har klaget over de to selskaber.

Maersk vil ikke kommentere på den konkrete sag, men understreger over for Reuters, at selskabet laver forretning efter de anvendelige love og regler.

Hverken PSA eller DP World i Indien har svaret på henvendelser fra nyhedsbureauet.

DP World forsøger at standse efterforskning af konkurrencesag i Indien

Maersk bliver undersøgt for brud på konkurrenceregler i Indien