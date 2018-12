Virksomheder klager over lukning af havn til minister

Opdateret 20. December 2018 kl. 10:18 med interview med Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen (V).

Trafikminister Ole Birk Olesen (LA) bliver nu inddraget i sagen om Kolding Kommunes beslutning om at lukke sin erhvervshavn for i stedet at etablere et nyt boligområde.

Godt 20 virksomheder, der i dag har lejet sig ind på havnen, klager nu formelt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og ministeren, skriver Børsen.

Byrådet i Kolding har efter vores opfattelse overtrådt både havneloven og forvaltningsloven i sin iver efter at lukke en ellers velfungerende erhvervshavn. Michael Svane, branchedirektør, DI Transport

De mener, at lukningen er ulovlig, og at reglerne ikke er blevet fulgt, siger virksomhedernes advokat Niklas Korsgaard Christensen fra Plesner, til avisen.

"Kolding Byråd har truffet sin beslutning om en de facto lukning af erhvervhavnen uden om reglerne i planlovgivningen, som bl.a. indebærer en åben proces med høring af virksomhederne. Der er jo en retsgaranti, som sikrer partshøring, hvorefter kommunen skal forholde sig til høringssvarene. Det er slet ikke sket her. Derfor er byrådets beslutning ugyldig," siger advokaten til Børsen.

Ifølge Børsen har mængderne været stigende på Kolding Havn, som på årsbasis håndterer 1,3 mio. tons.

Vil etablere boliger

Kolding Kommunes byråd godkendte for nylig en plan om at afvikle byens erhvervshavn. Den er del af en større fremtidsplan om i stedet at etablere boliger på arealerne. Virksomhederne, der har lejemål på havnen, fik en frist på 25 år til at finde en ny adresse, da flere af lejeaftalerne løber over den periode.

Også DI Transport og Danske Havnevirksomheder mener, at kommunen med beslutningen bryder loven, fremgår det af en meddelelse. Ifølge organisationen blev beslutningen truffet efter en "kort proces og uden nærmere konsekvensanalyser, planlægning eller høring".

"Byrådet i Kolding har efter vores opfattelse overtrådt både havneloven og forvaltningsloven i sin iver efter at lukke en ellers velfungerende erhvervshavn," siger branchedirektør Michael Svane i meddelelsen.

Også Danske Havnevirksomheder har klaget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor man vil have beslutningen gjort ugyldig.

Borgmester afviser

I et interview med ShippingWatch afviser Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen (V), at man har handlet i strid med havne- og forvaltningsloven.

"Anklagen er helt ubegrundet og misforstået. De må ganske enkelt ikke have læst den beslutning, vi har truffet," siger han til ShippingWatch.

To ret store arealer er præget af ret få virksomheder og 165 arbejdspladser, Jørn Pedersen (V), borgmester, Kolding Kommune

Beslutningen om at lukke erhvervshavnen betegner han indtil videre en "politisk tilkendegivelse" og ikke en juridisk bindende beslutning. En aftale, hvor kommunen vil have udarbejdet en handlingsplan og procesplan, hvor man i den proces vil foretage de formelle høringer, der formelt skal til.

"Vi har besluttet, at der nu skal laves en handlingsplan for, hvordan vi gennemfører det på lovlig vis. Vi har ikke juridisk besluttet, at erhvervshavnen ophører om 25 år. Der er en masse processer og høringer, der skal laves i den forbindelse," siger Jørn Pedersen.

Skulle I have inddraget virksomhederne tidligere?

"Nej, det var en politisk tilkendegivelse, og med det samme vil der derefter være inddragelse."

Men det er vel en inddragelse, der peger imod, at de skal afvikle deres aktiviteter?

"Ja, men svaret er jo givet fra virksomhederne, for selvfølgelig ønsker de ikke, at vi afvikler havnen, og det er helt fair. Vi vidste jo fra starten, at de ikke vil være tilfredse med beslutningen. Men der mener vi, at vi vil behandle de 165 arbejdspladser på havnen i respekt, og det gør vi i en op til 25 års periode."

Virksomhederne har imidlertid valgt at gå videre og klage over beslutningen, som man vil have ugyldiggjort. Et skridt, som de har "fuldt ud lov til at prøve af," lyder det fra Jørn Pedersen.

"Det ændrer ikke på, at vi selvfølgelig ikke har gjort noget ulovligt og heller ikke har tænkt os at gøre noget ulovligt."

Hvorfor ser I ikke en værdi i erhvervshavnen?

"Byen er vokset ned omkring erhvervshavnen. Industri og beboelse har nu aldrig været en ret god cocktail. Vi ser 50.000 lastbiler, der hvert år kører til og fra Kolding Havn ned gennem vores midtby med den trafikbelastning og forurening, det medvirker til. Og så ser vi, at to ret store arealer er præget af ret få virksomheder og 165 arbejdspladser," siger Jørn Pedersen.

Lukninger af havne vækker kritik fra DI

Kolding vil nedlægge sin erhvervshavn