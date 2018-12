Long Beach-terminal tiltrækker massevis af mulige købere

En lang række købere forbereder angiveligt at byde på OOCL's containerterminal i Long Beach i Californien på den amerikanske vestkyst.

OOCL er i gang med at sælge terminalen som led i Coscos overtagelse af det Hongkong-baserede containerrederi, og ifølge Lloyd's List har mere end 50 mulige købere vist interesse i at overtage terminalen.

De potentielle købere er først og fremmest kapitalfonde og andre institutionelle investorer samt havneselskaber.

Køberfeltet tæller indtil videre ingen containerrederier, da de fleste allerede har deres egne terminalfaciliteter i det store havnekompleks i Long Beach, skriver mediet.

Kinesiske Cosco gik med til at afhænde Long Beach-terminalen for at få de amerikanske myndigheders godkendelse til overtagelsen af OOCL, en handel med et samlet prisskilt på omkring 6,3 mia. dollars.

Salget af terminalen bliver beskrevet som et hårdt slag for den statsejede kinesiske shippingkæmpe.

"Det bliver ikke nemt for Cosco at finde en køber, der vil sikre, at rederiets økonomiske interesser er beskyttet. Den moderne LBCT er (var) en kritisk komponent i OOCL's strategi om udvidelse på Stillehavet, og at opgive kontrollen af terminalen synes at være et stort tilbagslag for Cosco," skrev analusehuset Alphaliner i forbindelse med nyheden om salget.

