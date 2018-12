Coscos masterplan for græsk storhavn lider knæk

Kinesiske Cosco kæmper to år efter købet af den græske storhavn Piræus med at få gennemført sin masterplan med havnen. Det skriver Seatrade Maritime.

Senest har de græske myndigheder lagt et udbud på en ny cruiseterminal i Piræus på is. Terminalen er ellers en del af Coscos masterplan for havnen, som Cosco har udset som nøglehavn for kinesiske krydstogtturister. Tidligere har Coscos planer om at bygge et værft i Piræus, der skal kunne tage 450 skibe ind om året og især satse på de helt store krydstogtskibe, også mødt myndighedsproblemer.

Coscos masterplan for havnen i Piræus omfatter bl.a. fire nye hoteller i havneområdet samt en ny facilitet, der kan håndtere yderligere seks krydstogtskibe samt et indkøbscenter.

Tilbage i januar 2016 blev det afgjort, at Cosco løb af med sejren i kampen om at overtage 67 pct. af den græske havn, som har været flere år undervejs. Den totale værdi af aftalen beløb sig til 1,5 mia. euro (ca. 11 mia. kroner). Som en del af aftalen vil Cosco investere 620 mio. dollars i havnen.

ShippingWatch tidligere har beskrevet, at APM Terminals var blandt de oprindeligt interesserede bydere. APM Terminals faldt dog fra i løbet af processen, hvor skiftende græske regeringer har været uenige om, hvorvidt terminalen skulle privatiseres eller ej.

