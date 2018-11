Gøteborg Havn åbner hanerne med miljøbrændstof

Hanerne er åbnet på en ny bunkerfacilitet i Gøteborg Havn, hvor skibe kan tanke mere miljøvenlige brændstoffer i form af flydende naturgas og flydende biobrændsel.

Et skib fra det lokale shippingselskab Terntank var det første til at lægge forbi den nye facilitet, som ejers og drives af Swedegas, et infrastrukturselskab, der investerer i energisystemer.

Bunkerfaciliteten er den første – og indtil videre eneste – af sin art i Sverige, hvor tankskibe kan tanke brændstof fra en fast rørledning, mens skibet laster eller losser.

"At kunne tilbyde denne unikke mulighed er et stort gennembrud, ikke bare som et led i at facilitere overgangen til LNG (flydende naturgas, red.), men også ved gradvist at øge andelen af vedvarende gas," udtaler Johan Zettergren, CEO i Swedegas, i en meddelelse.

Gøteborg Havn besluttede i 2015, at skibe, der sejler på LNG, kan få en rabat, når de anløber havnen i Gøteborg. Rabatten løber i fire år og skal skubbe flere redere over på det mere miljørigtige brændstof.

