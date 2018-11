Maersk bliver undersøgt for brud på konkurrenceregler i Indien

De indiske konkurrencemyndigheder vil sætte gang i en undersøgelse af Maersk-gruppen og DP World for brud på konkurrencereglerne ved de havneterminaler, som selskaberne driver i Mumbai.

Det oplyser fem kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen om at igangsætte en undersøgelse kommer ifølge nyhedsbureauet, efter at den Singapore-baserede operatør PSA International har klaget over de to selskaber.

Klagen blev indgivet i juni, og den går på, at Maersk og DP World har skabt barrierer for at forhindre væksten hos den singaporeanske konkurrents terminal ved havnen i Mumbai.

Ifølge PSA International skulle der angiveligt være tale om aftalt spil mellem Mærsk og DP World i forhold til nogle af de gebyrer, de opkræver.

Det drejer sig ifølge kilderne om, at de to konkurrenter pålagde et højere gebyr for at håndtere containere fra rederier, der ankom ved en PSA-terminal, skriver Reuters.

To kilder oplyser desuden, at de indiske konkurrencemyndigheder den 9. november i år i en foreløbig undersøgelse kom frem til, at Mærsk og DP World havde koordineret deres bestræbelser på at forhindre PSA i effektivt at drive forretning ved havnen i Mumbai.

Maersks havneforretning, der hører under APM Terminals, går i Indien under navnet Gateway Terminals India (GTI). Det er et joint venture mellem APM Terminals og det indiske statsejede selskab Container Corp.

Den danske transport- og logistikkoncern oplyser, at den er bekendt med en klage fra PSA Internationals indiske afdeling over GTI og to selskaber, der ejes af DP World - og at der blev holdt en høring i den sag den 25. oktober.

"Sagen er ikke afgjort, og GTI mangler stadig at modtage officielle oplysninger. Derfor kan vi ikke kommentere sagen på nuværende tidspunkt," skriver Maersk i en e-mail til Ritzau Finans.

Over for Reuters fortæller DP World også, at selskabet endnu ikke har modtaget en officiel henvendelse fra de indiske konkurrencemyndigheder.

Det har endnu ikke været muligt for Reuters at få en kommentar fra PSA International eller de indiske konkurrencemyndigheder.

APM Terminals er en gang tidligere blevet frifundet i en konkurrencesag i Indien. Dengang drejede sagen sig om, hvorvidt havneselskabet havde lagt uretmæssige hindringer i vejen for sine konkurrenter i havnen Jawaharlal Nehru Port tæt på Mumbai.

Samme havn ifølge Reuters nu igen kommet i myndighedernes søgelys i Indien.

