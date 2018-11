Kolding vil nedlægge sin erhvervshavn

Erhvervshavnen i Kolding skal nedlægges.

Det har byrådet i kommunen besluttet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kolding Havn. En beslutning, som kommer som en overraskelse for havnedirektøren Anders Vangsberg Sørensen.

"Det kommer som et chok. Vi har i den senere tid brugt mange ressourcer på at lave en plan for havnens fremtid. For bare 14 dage siden fremlagde vi en overordnet masterplan for havnens udvikling. En plan, hvor vi gjorde os umage for at sikre fremtidig vækst og flere arbejdspladser" siger Anders Vangsberg Sørensen i meddelelsen.

Havnen skal nu holde møder med de virksomheder på havnen, der med beslutningen skal flytte derfra. De får dog en frist på 25 år til at finde en ny adresse, da flere af lejeaftalerne løber over den periode.

"I den periode det vil være Kolding Havns opgave at servicere virksomhederne og kunderne bedst muligt, ligesom vi vil samarbejde med Kolding Kommunen om at skabe den bedste overgang," lyder det fra havnedirektøren.

Intentionen om at afvikle erhvervshavnen sker som led i en større fremtidsplan, skriver Kolding Kommune i en meddelelse.

"Det ligger partierne på sinde at binde havn, fjord og natur sammen med bymidten i en udvikling, der både tilgodeser, at Kolding Havn kan drive virksomhed i en overgangsperiode på op til 25 år, og at der kan etableres byudvikling og natur," skriver Kolding Kommune og fortsætter, at aktiviteterne fortsætter på store dele af havnen:

"Arealerne øst for Bornholmer Pakhuset, vest for den nuværende Lystbådehavn Marina Nord samt vest for Alaska området (tidligere sedimentdepot). Lejekontrakter kan forlænges kortvarigt indtil udgangen af 2043 med henblik på at harmonisere med de omkringliggende grunde," lyder det.

Vækst i containergods for Aarhus Havn i første halvår

Skagen Havn skal udvides igen