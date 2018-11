APM Terminals vil rejse over 200 millioner ved notering i Bahrain

Når det Mærsk-ejede selskab APM Terminals Bahrain går på børsen, sigter selskabet efter at rejse omkring 32 mio. dollar., svarende til 210 mio. kr.

Det oplyser APM Terminals, der er Mærsk-gruppens havneselskab, torsdag i en meddelelse på sin hjemmeside.

APM Terminals Bahrain vil tilbyde 18 mio. aktier, svarende til 20 pct. af den udstedte aktiekapital, til 1,75 dollar per aktie.

I øjeblikket sidder APM Terminals på 80 pct. af aktierne i APM Terminals Bahrain, mens YBA Kanoo Holdings of Bahrain sidder på de resterende 20 pct.

De 18 mio. aktier vil blive sat til salg fra 8. november og indtil 24. november. Nettoprovenuet fra aktiesalget vil blive delt mellem APM Terminals og YBA Kanoo baseret på deres respektive ejerandel.

I meddelelsen fra APM Terminals fremgår det ikke, hvornår børsnoteringen af APM Terminals Bahrain mere præcist ventes at finde sted. Men tidligere har mediet Tradearabia skrevet, at den planlægges at blive gennemført i slutningen af 2018.

Når APM Terminals Bahrain, der driver havnen Khalifa Bin Salman Port, går på børsen, vil det være den første børsnotering af et transport- og logistikselskab i Bahrain.

Muligheden for en børsnotering er en del af en tidligere indgået aftale mellem Mærsk og Bahrains regering, da landets havnedrift blev privatiseret for år tilbage.

Maersk sælger containerterminal i Tyrkiet

APM Terminals barsler med børsnotering af havneselskab

/ritzau/FINANS