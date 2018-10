Tidligere havnechef dømt for 12 tilfælde af mandatsvig

En tidligere havnechef på Vejle Havn er dømt for 12 tilfælde af mandatsvig til en samlet værdi af cirka 11.000 kr.

Den 70-årige mand straffes af Retten i Kolding med 40 dages betinget fængsel i sagen, hvor han stod tiltalt for 16 forhold om mandatsvig til 21.500 kr.

Sagen begyndte at rulle i oktober 2015, hvor havnechefen blev meldt til politiet og bortvist fra arbejdet. Det skete, efter at det blev afsløret, at havnen havde brugt nogle svimlende beløb på opsigtsvækkende køb.

Blandt andet skulle der på fem år være foretaget 83 rejser for samlet 2,2 mio. kr., ligesom der var brugt 600.000 kr. på privatlignende indkøb - heriblandt 300.000 kr. på tøj, skriver DR.

Havnen havde også lejet et privatfly i forbindelse med en bestyrelsesrejse til Amsterdam, og der skulle være indkøbt 36 iPhones til de mellem 12 og 16 ansatte.

"Min klient er mør"

Og selv om der har været skrevet om de mange, dyre rejser og ekstravagante indkøb, har anklagemyndigheden vurderet, at der kun var grundlag for at rejse 16 tiltaler for de 21.500 kr.

Til sagen har anklagemyndigheden blandt andet gennemgået 3000 bilag fra en femårig periode.

Havnechefen var den eneste tiltalte i sagen, og han har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig.

Forsvarsadvokat Martin Andersen oplyser, at han vil gennemgå afgørelsen med sin klient, men at han ikke forventer, at de anker dommen til landsretten.

"Vi mener begge, at dommen er forkert, og det kommer mildest talt bag på mig, at han bliver fundet skyldig. Jeg mener, at der ville komme et andet udfald i landsretten, men min klient er mør, fordi det har været en lang sag," siger han.

"Det vil være rart for ham at få sat et punktum."

Bilag røg i forkerte bunke

Nogle af tiltalerne omhandlede blandt andet en pizzabon og en busbillet, og de bilag var simpelthen røget i den forkerte bunke af bilag, oplyser forsvareren.

"Det er en fejl, og den fejl fylder så seks forhold. Det mener retten var forsætligt, og det er jeg helt uenig i," siger Martin Andersen.

Dommen får ikke arbejdsmæssig betydning for den 70-årige tidligere havnechef. Han er nemlig gået på pension.

