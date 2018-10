Drewry forudser rekordlav vækst i containerterminalers kapacitet

Over de næste fem år regner Drewry med en samlet udvidelse af den globale kapacitet i containerterminalerne på kun lige over 10 pct. - og det er det laveste niveau nogensinde.

Sådan lyder konklusionen i konsulenthusets seneste kvartalsrapport om havne- og terminalssektoren frem mod 2022.

Manglende investeringslyst – særligt i opførelsen af nye terminaler – i løbet af de seneste år er ifølge konsulenthuset hovedårsag til den konservative prognose. Den lyder på en samlet vækst i containerterminalernes kapacitet på 2 pct. om året, svarende til i alt 125 mio. teu i perioden.

"Det er markant under den forventede efterspørgsel og reflekterer den forsigtige stemning blandt investorer over for nye terminaler," lyder det i analysen.

Samme niveau som efter krisen Tilbage i 2003 og i 2009 var der tilsvarende omkring 125 mio. teu ny terminalkapacitet i ordrebogen, men selv om det er samme antal som nu, var markedet langt mindre dengang, skriver Drewry i virksomhedens seneste rapport om sektoren. Konsulenthuset bider mærke i, at antallet var ens i 2003 og 2009, hvor finanskrisen i 2009 havde ramt hårdt og lagt mange nye projekter på is. I 2013 var der 180 mio. teu i ordrebogen, som ville stå klar inden for en horisont på fem år, og her lød forventningen på en samlet kapacitetsvækst på 20 pct. Drewrys estimat på en samlet vækst i verdens terminalkapacitet på lidt over 10 pct. frem mod 2020 er således et markant fald sammenlignet med tidligere vækstniveauer. Kilde: Drewry Knap for faktaboks Vis Mere

Gode nyheder for pressede terminaler

Kombineret med stigende efterspørgsel på plads i terminalerne vil den lave vækst i kapaciteten tilgengæld få udnyttelsesgraden til at stige i "næsten alle regioner af verden" frem mod 2022, konkluderer Drewry.

Og det er i dén grad gode nyheder for de eksisterende terminaler, som blandt andet på grund af større skibe, konsolidering blandt redere og lavere udnyttelsesgrad har været presset de seneste år.

"Vi har et alvorligt problem, hvis det fortsætter sådan," sagde direktør i Mærsks APM Terminals, Morten Engelstoft, i et interview med ShippingWatch i december om den lave udnyttelsesgrad, som på det tidspunkt lå på 64 pct. for virksomheden.

Udnyttelsesgraden skal op på "mindst i midten eller slutningen af 70'erne over tid," lød det dengang fra topchefen.



Senere samme måned kunne Morten Engelstoft i et interview med ShippingWatch fortælle, at man var klar til at frasælge havne, der ikke gav sorte tal på bundlinjen og ikke havde umiddelbar udsigt til et positivt turn-around.

Det skete blandt andet for belgiske Zeebrügge, hvor APM Terminals havde en majoritetsandel, men valgte at sælge til Cosco Shipping.

"Hverken omverden eller voluminerne udvikler sig, som vi havde regnet med, og vi laver et overskud, der kun er halvt så stort, som det plejer at være," sagde Morten Engelstoft til ShippingWatch i december.

