Singapore vil i gang med at 3D-printe infrastruktur i havne

Havnemyndighederne i Singapore, MPA, vil skubbe til brugen af 3D-prints og har indgået flere hensigtserklæringer for at komme videre med arbejdet.

Med den ene erklæring går myndighederne efter at etablere verdens første produktionsenhed i Singapores havn, der skal producere dele til havneindustrien. Aftalen er indgået med The National Additive Manufacturing Cluster (Namic) og 3D Metalforge.

Her skal der laves en produktionsenhed i Pasir Panjang Terminal, hvor PSA tester havneteknologi for de nuværnede og fremtidige terminaler. Enheden vil få flere 3D-printere, der skal producere dele til havneudstyr.

Den anden erklæring drejer sig om et industriprogram for dele til marineindustrien, hvilket også er sammen med Namic samt Singapore Shipping Association. Her skal man se på både det kommercielle, tekniske og lovgivningen bag brugen af 3D-udstyr til marineindustrien.

"Dette samarbejde vil styrke Singapores rolle som en hub for leverandører til shipping og give den maritime industri klarhed over udfordringer, muligheder og potentielle test-cases med at bruge 3D til marine," fremgår det af en meddelelse fra MPA.

Andrew Tan, adm. direktør for MPA, uddyber:

"Som et ledende maritimt hub tror Singapore fuldt på, at den maritime industri bør omfavne nye teknologier som 3D-print. Digitaliseringen af den martime sektor i alle sine aspekter er ikke et spørgsmål om hvordan men og hvornår," siger han.

