Maersk sælger containerterminal i Tyrkiet

Maersks havneselskab, APM Terminals, sælger sin containerterminal i Izmir i Tyrkiet. Det meddeler selskabet.

Køberen er den nuværende partner i terminalen, Socar, som fremover ejer selskabet Petlim, der ejer terminalen. Som en del af aftalen vil APM Terminals dog fortsat drive terminalen.

Før salget kan gå endeligt igennem kræves en række lovmæssige godkendelser, der forventes at falde på plads i de kommende måneder.

Terminalen har en kapacitet på 1,3 mio. teu pr. år, hvilket gør den til den tredjestørste i Tyrkiet og den tredjestørste i landets østeuropæiske region.

APM oplyser i meddelelsen at virksomheden over de seneste to år har været med til at gøre terminalen til en af de mest moderne, og det er forventningen, at Socar vil være de rette til at føre udviklingen videre.

