I 2020 skal Frederikshavn levere 150 ton LNG om dagen

Kosan Crisplant venter på en miljøafgørelse, og så er der ikke langt igen, før havnen i Frederikshavn kan levere 150 ton LNG eller LBG om dagen.

"Vi er kommet et skridt nærmere det praktiske. Vi er et mulehår fra at afslutte vores vvm (miljøgodkendelse, red.), og vi forventer at få de sidste tilladelser i indeværende måned eller senest i november," siger Bo Larsen, der er adm. direktør i Kosan Crisplant.

Det betyder, at Kosan Crisplant sammen med partnerne Nature Energy og Bunker Holding Group rent teknisk vil kunne gå i gang med arbejdet med det nye anlæg, og derfor forventer de, at første spadestik bliver taget i begyndelsen af 2019.

Herefter går der ca. 18 måneder, før anlægget står færdigt og er fuldt operativt, vurderer Bo Larsen.

De tre selskaber bag projektet har dannet partnerskabet Nordliq.

"Vi er forventeligt i produktion ultimo 2020, og det er egentlig det, vi har lovet markedet," siger han.

Bo Larsen vil dog ikke udybe, hvilke rederier og skibstyper, der har meldt sig klar til at aftage den store mængde flydende naturgas, men han understreger, at Nordliq er i kontakt med flere redere, der har udvist stor interesse.

"Vi har tilkendegivelser fra dem, som er eksisterende i markedet. De er meget interesserede. Vi er i dialog med de fleste – for ikke at sige dem alle sammen," siger han.

LNG kan være en løsning

LNG er den seneste tid blevet mere populært, og flere peger på brændstoffet som et af svarene på industriens miljøudfordring og den kommende miljøregulering på drivhusgasser - CO2, NOx og SOx - der kommer fra IMO.

I flere år har markedet stået stille, hvor manglen på et udbygget netværk for at kunne tanke brændstoffet har bremset udviklingen, ligesom der har manglet incitamenter til at starte udbygningen.

Bo Larsen peger bl.a. på IMO's 2020 svovlkrav, som ifølge ham i lang tid har føltes væk, men som nu rykker hastigt nærmere. Og så den lave oliepris, der i en periode var nede at ramme ca. 40 dollars pr. tønde.

"Det gjorde det heller ikke ligefrem mere økonomisk attraktivt at foretage de her relativt store investeringer. Og jeg har respekt for, at det er store investeringer i den maritime sektor," siger han.

Flere rederier er dog i løbet af det seneste år begyndt at teste, hvorvidt LNG skal være en del af deres fremtidige brændstofmix. Det gælder bl.a. Maersk Line og Hapag-Lloyd, og det hører med til fortællingen om, at markedet for LNG er begyndt at ændre sig.

"For at blive i terminologien svarer udviklingen til det samme som at vende en supertanker. Vi ser en vækst og en mindset-ændring, som vi havde håbet at se allerede for fem år siden. Og den var der faktisk også, men så gik den i dvale af de forskellige årsager. Nu er det tilbage," siger han blandt andet med henvisning til stigningen i olieprisen det seneste år.

Skal afsætte 150 ton om dagen

Af samme årsag forventer Bo Larsen sagtens at kunne afsætte de 150 ton LNG, som Nordliq skal kunne fremstille dagligt fra 2020. Og hvis det mod forventning slår fejl, kan de også starte ud med kun at producere 50 ton.

"Vi gør som lego. Vi modulopbygger, så anlægget består af tre kolonner af 50 ton hver," siger Bo Larsen og påpeger, at de omvendt også kan skalere op til 300 eller 600 ton, hvis efterspørgslen stiger.

Når selskabet i første omgang spiller ud med 150 ton, handler det om, at det er den optimale produktionskapacitet. Det vil sige, at det er her, de kan fremstille LNG til den bedste pris.

De nye anlæg, som Nordliq bygger, er mindre end dem, man hidtil har set. Det er strategisk, fordi de så geografisk skal dække flere mindre områder fremfor ét stort.

"Transporten for lastbilerne må ikke blive for lang, for så går det miljømæssige og det økonomiske aspekt lidt af det. Vi vil hellere koble nogle flere, mindre anlæg til, hvor forbrugerne er," siger han.

Minister sætter fokus på forurening

Bo Larsen anerkender, at der er lang vej endnu for LNG, men han tror stadig på, at det inden længe vil udgøre en langt større andel af markedet for brændstof.

Det skyldes ikke mindst de miljømæssige gevinster og det større fokus, der er kommet på forurening.

Senest meldte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i sidste uge ud, at han vil have kortlagt mængden af forurening, som de mange krydstogtskibe, der besøger Danmark, udleder i de danske havne.

"Man skulle tro, at han havde taget vores partiprogram, havde jeg nær sagt. Det er det, jeg har plæderet for de sidste to år, for den her forureningsdel er virkelig stor," siger Bo Larsen og tilføjer, at det er et generelt problem for den maritime sektor.

"Det var et spørgsmål om tid. Jeg ser ikke et boom, men jeg tror, at nu begynder det at vende."

