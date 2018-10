Rønne Havn har sendt Færgen til inkasso

Rønne Havn har indbragt Færgen A/S for inkasso, og sagen skal nu behandles ved Sø- og Handelsretten. Det sker, efter at Færgen A/S ifølge Rønne Havn ikke betalt de gældende havneafgifter, efter at de blev ændret ved årsskiftet.

Det meddeler Rønne Havn i en pressemeddelelse.

Ved årsskiftet ændrede Rønne Havn sin rabatstruktur, som i praksis betyder, at det er blevet dyrere for Færgen A/S at anløbe Rønne Havn. Ifølge havnen blev ændringerne allerede meddelt Færgen A/S for over to år siden, men selskabet har ifølge Rønne Havn aldrig reageret på ændringerne og ikke betalt de højere regninger siden årsskiftet.

"Vi har ikke ændret i vores takster andet end at sørge for at taksterne følger prisindekset. Vi har alene ændret i rabatstrukturen. Færgen A/S har så valgt at ignorere vores ændringer, hvorfor det skyldige beløb fra 1. januar i år blot er vokset og vokset. Det er helt uacceptabelt, at Færgen A/S ikke har reageret på såvel varslinger som tilsendte rykkere. Jeg må sige, at dette er helt uden fortilfælde," udtaler Thomas Bendtsen, adm.dir. for Rønne Havn A/S, i en pressemeddelelse.

Da Færgen samtidig er blevet sat til salg, har det fået Rønne Havn til at indbringe selskabet for inkasso. Frygten hos Rønne Havn er, at havnen risikerer at miste sit tilgodehavende, hvis selskabet bliver tømt i forbindelse med et salg.

Færgen A/S oplyser til ShippingWatch, at selskabet ikke ønsker at kommentere sagen, idet den verserer ved Sø- og Handelsretten.

Molslinjen går til konkurrencemyndigheder

TV2 Bornholm kunne tidligere i dag afsløre, at de to parter har ligget i en millionstrid om havneafgifterne i mere end et år. Til TV2 Bornholm oplyser Færgen A/S, at taksterne for at anløbe Rønne Havn er steget med 160 pct. – fra 5,5 mio. kr. i 2017 til 14,3 mio. kr. i 2018. Ifølge Færgen er det et misbrug af havnens monopolstatus.

Rønne Havn afviser den beskyldning.

"Vi retter blot op på en gammel rabataftale, der er løbet løbsk i takt med at Færgen har fået stadig flere anløb," siger Færgens direktør John Steen-Mikkelsen til TV2 Bornholm.

Færgen er dog ikke de eneste til at kritisere Rønne Havn. Rederiet bag Bornholmslinjen, Molslinjen, har valgt at indbringe afgiftsændringerne over for konkurrencemyndighederne, skriver TV2 Bornholm. Molslinjen overtog 1. september færgebetjeningen af Bornholm af netop Færgen.

Derfor mener Rønne Havn, at Molslinjen var bekendt med de varslede prisændringer.

"Så da Trafikministeriet ifm. udbuddet valgte Molslinjen, der havde vi fra havnens side også varslet Molslinjen. Når det er sagt, så er Molslinjen i sin gode ret til at prøve sagen ved konkurrencemyndighederne," udtaler Thomas Bendtsen.

Sat til salg

Danske Færger er ejet af den danske stat og Clipper Group, som hver har 50 pct. ejerdel.

Selskabet er dog sat til salg og i sommer anmeldte Danske Færger og Molslinjen en såkaldt forenklet fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor Molslinjen vil overtage samtlige aktier i Danske Færger.

Danske Færger driver i øjeblikket ruter mellem danske småøer og fastlandet som bl.a. mellem Fanø og Esbjerg og Ballen på Samsø til Kalundborg. De fleste ruter er udbudt efter offentlige kontrakter og skal genudbydes i 2021 og 2028.

