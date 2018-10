Kværner udvider værft for trecifret millionbeløb

Det er ikke mere end fem år siden, at den norske værftsgruppe Kværner investerede 350 mio. norske kroner i Nordeuropas største traverskran på deres værft i Stord.

Nu står værftets havnebassin og kaj for tur.

Med en investering på 370 mio. norske kroner planlægger Kværner at forlænge værftets kaj med 266 meter og uddybe havnebassinet til en dybde på 16 meter, hvilket kræver, at omkring 120.000 kubikmeter bjerg bliver sprængt væk.

Investeringen skal gøre anlægget mere fleksibelt og skræddersyet til flydende installationer. Udover dybere havnebassin og forlængelse af værftets kaj, vil det norske værft- og offshoreselskab også gøre sporet til Stord-værftets enorme kran med 100 meter.

Det skriver det norske medie Sysla.

Anlægget skal efter planen stå færdigt i andet kvartal 2020, og ifølge projektleder i Kværner, Thomas Dahl, er det vigtigt, at det følger tidsfristen:

"Kajen og kransporet skal stå klart til Johan Castberg-skroget ankommer og er således et tidskritisk projekt, som vi er afhængig af at have gode leverandører med på," udtaler Thomas Dahl til Sysla.

