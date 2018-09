EU vil fjerne beskatning af elektricitet til skibe

Transportkomiteen i EU-Parlamentet gav forleden sin støtte til at fjerne beskatningen, når skibe lægger til kaj for at "tanke" elektricitet, og det vækker glæde i European Sea Ports Organisation (ESPO), skriver organisationen i en meddelelse.

Som lovgivningen er i dag, er elektricitet, der produceres ombord på skibe, når det sejler, skattefritaget. Det er til gengæld ikke tilfældet, hvis skibe skal oplades til kaj. Undtagelsen er dog i Sverige, Tyskland og Danmark, som har fået midlertidigt lov til at sænke beskatningen.

"Havne i Europa investerer stort i elektrisk infrastruktur (OPS) på land. De skattebarrierer, som gør det dyrere for skibe at tilslutte sig, har resulteret i, at OPS-installationer har været brugt mindre," udtaler ESPO's generalsekretær Isabelle Ryckbost og tilføjer:

"En permanent og europæisk skattefritagelse for skibes optankning af elektricitet til kaj vil fjerne en stor ulempe ved at bruge elektricitet og vil øge brugen og tillade havne og de omkringliggende samfund at høste de miljømæssige fordele af disse kostbare investeringer," udtaler hun.

Tidligere har en rapport, den såkaldte Ertug-rapport, peget på, at beskatning har en stor indflydelse på alternative brændstoffers mulighed for at konkurrere på prisen og argumenteret for, at netop beskatningen af OPS-installationer bør adresseres.

