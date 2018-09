Djibouti nationaliserer aktier i omstridt havneterminal

Djibouitis regering trodser nu flere kendelser i det britiske retssystem og har nationaliseret aktierne i selskabet bag den omstridte havneterminal Doraleh Container Terminal. Det meddeler Djiboutis regering i en pressemeddelelse.

Det østafrikanske lands regering ligger i en strid med den Dubai-baserede havneoperatør DP World om havneterminalen. Striden bunder i, at Djibouti i februar ophævede en 30-årig koncessionsaftale af havneterminalen Doraleh Container Terminal, mens DP World og dets medarbejdere blev bortvist fra landet.

Det har fået DP World til at gå rettens vej, hvor selskabet flere gange har fået medhold i det britiske retssystem. Djiboutis regering anerkender dog ikke afgørelserne og har i stedet åbnet for en kompensation til DP World for at lægge striden på hylden. Noget, som havneselskabet har afvist al snak om.

Nu vælger regeringen i Djibouti så at nationalisere aktierne selskabet bag terminalen, Port de Djibouti, som DP World ejer 33,3 pct. af, for at "beskytte landets fundamentale interesser og dets partneres legitime interesser." Af den grund vil DP Worlds fremtidige forhandlingspartner i striden være Djiboutis regering, skriver den.

Samtidig slår det østafrikanske land fast, at DP World "under ingen omstændigheder" kan få kontrollen med havneterminalen tilbage, men gentager, at regeringen fortsat ser en "fair" kompensation som den eneste mulighed for DP World.

DP World meddelte i sidste uge i en pressemeddelelse, at en afgørelse fra High Court of England & Wales forbyder Djiboutis regering at annullere koncessionsaftalen og fjerne direktører udpeget af DP World fra Doraleh Container Terminal.

